“Hoy es un día del padre especial porque no estás entre nosotros pero sabemos que estás luchando como el campeón que eres. Estamos orgullosos de ti, lo que tú has conseguido saliendo de una familia humilde no lo hace nadie. No sabes la cantidad de gente que tienes pendiente de ti y lo que te quiere pero sobre todo mamá y los hermanos y tus nietos deseamos volver a estar contigo. ¡Vamos papá! ¡Te queremos!”, escribió.