“Hay cosas más importantes en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta aun momento turbulento”, escribió en las redes sociales Obi Mikel ante del partido ante el Istanbul Basaksehir disputado el pasado fin de semana, donde estuvo convocado pero no jugó.