Como si de una bendición a futuro se tratara, Quique Setién había recibido de la Fundación Johan Cruyff el premio al ‘Entrenador Más Cruyffista’ en 2018. Un galardón muy especial para un hombre que ha admirado desde siempre las ideas del genio holandés. “Recuerdo cuando llegó el Barcelona de Cruyff. Jugabas contra ellos y te pasabas casi todo el partido corriendo detrás del balón. Entonces me dije a mí mismo: ‘Esto es lo que a mí me gusta. Me gustaría estar en ese equipo y saber por qué pasa esto’. ¿Cómo se puede llegar a conseguir que un equipo tenga el balón permanentemente y que el rival esté persiguiéndolo casi todo el partido? A partir de ahí empiezo a darle sentido a lo que he estado sintiendo durante toda la vida, a lo largo de mi carrera. Comencé a realmente ver el fútbol. A analizarlo. A entender lo que sentía y lo que quería poner en práctica cuando me convirtiera en entrenador. Yo quería el balón”, confesó en el sitio The Coaches Voice.