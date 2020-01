Un periodista le trasladó estas declaraciones a Solskjaer en la rueda de prensa previa al duelo entre United y Wolverhampton de la FA Cup y el DT noruego respondió de forma contundente: “No conozco a Robin y Robin no me conoce a mí. Probablemente no tenga derecho a criticar mi estilo de juego y además no lo pienso cambiar. Eso es seguro. Él me robó el dorsal 20 en el United y puede que sea lo único que me acabe robando porque no estamos en la Edad Media y no tengo por qué estar enojado como forma de vida.”