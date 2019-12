Más allá de lo fuerte que suene su declaración, el ex ídolo del Manchester United no restó mérito al Liverpool FC de Klopp y opinó que tal vez ahora el título tenga otra relevancia: “Estoy siendo serio. Puede ser que en unos años tome más importancia. Pero parece que Liverpool lo ha disfrutado y lo mencionará. Cuando nosotros estábamos jugando no era tan importante. Cuando miras hacia atrás estás bastante feliz, pero no fue algo que te propones lograr como jugador”, insistió.