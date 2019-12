Zidane tenía un mediocampo poco enérgico, que no ejercía ningún tipo de presión, que jugaba elegante pero no ofrecía contención a una defensa que encajó ocho goles en los primeros cuatro partidos de La Liga de la temporada. El problema no eran los resultados, era su poco volumen de juego y la inestabilidad de su zona medular. Valverde llegó a jugar solamente 22 minutos en los seis primeros partidos oficiales de la temporada.