"Fue durante mi primera pretemporada, sentí un bulto en la ingles y después un poco de dolor. Luego, mientras estábamos realizando un entrenamiento bastante intenso, el dolor se incrementó y empecé a respirar con dificultad. Empezó a aparecer cada vez que practicábamos fuerte. Fui al doctor para que me revisara. Al principio, me detectó solo un quiste, por lo que tomé unos antibióticos y mejoré. Pero una semana más tarde, el bulto volvió más grande que antes y con una pequeña infección. El médico del club me mandó a ver a un especialista, me hizo un escaneo para asegurarse de que no hubiera ningún inconveniente mayor. Y ahí fue donde encontró el cáncer”, le confesó a MUTV.