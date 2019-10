Lo cierto es que Ibrahimovic busca un nuevo rumbo porque en su despedida de la MLS, tras protagonizar un feo gesto con un aficionado, prácticamente descartó la posibilidad de quedarse en Estados Unidos, haciéndolo con una frase a su estilo: “Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS.”