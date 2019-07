Sin embargo, a un día de su presentación pública el futbolista reconsideró su postura y, antes de eliminar su cuenta de Twitter, dejó un claro mensaje: "Llámenme todo lo que quieran, ridiculizarme… Muchos lo harán y no puedo cambiarlo, pero no soy suficientemente fuerte para hacer esto. Sólo recuerden que tengo sentimientos y sin salir del armario no puedo convencer a nadie de lo contrario, pero esto no es una mentira".