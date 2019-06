"Siendo su esposa no tengo interés en ganar dinero a sus espaldas, a diferencia de otros. Tanto es así que he pospuesto mi comisión. Podría sentarme en casa sin hacer nada, pero no sería un buen ejemplo para mis hijos", afirmó la agente, que durante este mercado tendrá bastante trabajo debido a que Antonio Conte tiene en mente desprenderse del jugador argentino. Un posible destino sería Juventus (podría ser parte de la operación Paulo Dybala). "Otros representantes defienden a sus clientes en TV, así que más allá de que yo sea su agente, mantengo que Mauro es uno de los mejores delanteros del mundo", agregó.