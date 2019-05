Ahora, quien también se pronunció fue Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid y Juventus, entre otros. "Nunca tuve un jugador que hiciera estas cosas, en mis equipos no sé si él hubiese podido entrar al vestuario. Es algo que no habría sido aceptado. En mi opinión, podría ser algo estudiado. También podría hacerse ingeniosamente para permanecer en el Inter".