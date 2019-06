El conjunto francés alternó esta campaña en la portería al italiano con Alphonse Aréola, de 26 años. Pero el entrenador Thomas Tuchel ya había anunciado el pasado 10 de mayo su intención de poner fin a esta rotación. "No podemos continuar así. Somos el primer club en la historia del fútbol que ha hecho esto", dijo el técnico alemán. "Era una posibilidad con los dos pero no es posible seguir así, ya que es un puesto muy especial donde hace falta tener confianza, automatismos. No es posible cambiar cada dos o tres partidos".