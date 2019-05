"Soy madridista, me quiero retirar aquí. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco", afirmó ante los medios. "La oferta de China está sobre la mesa. No soy una persona que miente. Si la afición aquí no me quisiera yo me lo hubiese planteado, pero he sido fiel a este escudo y a esta camiseta. La relación no estaba como yo creo que debe estar y lo hemos solucionado, pero en ningún momento me he planteado irme a China", señaló.