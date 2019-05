"Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que creía que un partidario le había golpeado con el brazo, lo que no era genial", reconoció Jack Ross, entrenador del Sunderland: "No me importó demasiado, no porque ganáramos la eliminatoria, sino simplemente porque disfruto venir aquí. Creo que es un campo de fútbol adecuado, una base de fanáticos realmente buena", consideró.