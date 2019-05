La llegada de Tremoleda al elenco "Ciudadano" no estuvo exento de polémica. Por entonces, medios catalanes dieron cuenta de que en la dirigencia de la entidad "Blaugrana" no cayó bien que Pep "se llevara" a una de sus profesionales más reconocidas. Sin embargo, la mujer puso por encima su vínculo de amistad con el DT e hizo las valijas para ir a Manchester. Así, puso sus conocimientos al servicio de un plantel que no para de sumar triunfos.