(Al llegar a un nuevo club) "Lo primero que hago es ser yo, no ser más. Mi ética de trabajo es siempre la misma. Si un dueño de una empresa llega y empieza a rajar de todo el mundo, la gente no le verá como un líder. Dirá: 'Este es mi jefe, pero no me trata bien'. Debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo".