"Mi relación sentimental con mi novia ha terminado, mis problemas personales han afectado un poco mi tenis. Poco a poco me encuentro mejor y espero que el tenis me ayude a despejarme de estos malos momentos. Estoy impotente por lo que me está pasando", reconoció Sascha en rueda de prensa. "Siempre soy honestos con ustedes y tengo que confesar que estas últimas semanas no han sido fáciles para mí", había asegurado.