"Cuando uno descompone al partido y no encuentra responsables puntuales, no hay ningún lugar a duda que el que conduce es que no logró que ese cuerpo colectivo obtuviera lo que es indispensable. Lo que nos queda por delante va a ser mucho más difícil que lo que hicimos de aquí para atrás. Si no logramos ascender, todo lo que hicimos no será de una temporada para recordar sino todo lo contrario", analizó.