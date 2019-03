"El detrás de escena … Estos son mensajes entre yo y Cristiano cinco días antes de la gran remontada. Esto solo muestra la confianza, la furia y la determinación del mejor jugador del mundo. Cada gran momento con mucha presión, mi hermano siempre prueba que él es el hombre. Así que, por favor, no te pongas celoso, solo quiero compartirlo y si no estás de acuerdo, no puedo hacer nada por ti … disfruta de tu vida, pero debes reconocer que es simplemente el mejor de los mejores y no intentes tocar la pantalla para ver su número", escribió Evra.