Sobre sus posibles rivales en los cuartos de final, Messi prefirió no decantarse por ninguno de los clasificados: "No está para elegir, está el Manchester City, Liverpool FC volvió a demostrar lo que es contra el Bayern Múnich, Ajax demostró que tiene un equipo joven que no tiene miedo… Nosotros con tranquilidad, esperar qué nos toca y prepararnos para lo más duro, que es lo que viene ahora."