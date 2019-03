Además, se emocionó al hablar sobre Lionel Messi, su amigo y ex compañero: "Leo fue alguien muy especial para mí en el Barcelona (…) En el momento en que más necesité un apoyo, el mejor del mundo llegó, me dio la mano y me dijo: 'Tienes que ser tú. Eres alguien feliz, tienes que ser el mismo chico que eras en el Santos. No seas tímido, no tengas miedo de mí ni de nadie en este club. Estoy aquí para ayudarte", contó 'Ney' recordando su adaptación al Barça, donde estuvo cuatro temporadas y construyó un temible tridente junto a Luis Suárez y el argentino.