"No me arrepiento de haber vendido Pogba. Sentí más pena por Vidal, era uno de los nuestros, un gran talento. Y también lo lamenté con Llorente y Matri. Humanamente soy el tipo de persona que no quiere comunicar ciertas noticias. ¿Si Pogba volverá? En el fútbol nunca digas nunca, pero es muy muy difícil".