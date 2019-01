Desde Marca, el columnista Miguel Ángel Lara salió a responderle con un título contundente: "El Madrid no estima los empates". "Los últimos tres partidos del campeón de Europa y del mundo en La Liga han mostrado a un equipo oscuro", afirmó. Al mismo tiempo, justificó en parte la mirada del argentino: "Quizá sea por eso por lo que Solari no subestima los empates, porque su equipo no le manda señales para entrar en el plano de la ambición máxima, que es la forma de vida del Madrid".