La jugada NBA que armó Fernando Gago para que Racing le gane el Trofeo de Campones a Boca Juniors en San Luis

“Nos dijo: ‘Esto es una jugada de la NBA’”. Así reveló Emiliano Insúa el momento de la mágica indicación que Fernando Gago le dio a sus dirigidos minutos antes que Carlos Alcaraz conectara de cabeza el centro desde la izquierda que envió a la perfección Gonzalo Piovi. El movimiento fue perfecto en un momento del partido en el que Racing dominaba con tenencia de pelota porque Boca contaba con un jugador menos por la expulsión de Alan Varela en el tiempo extra.

La Academia fue a buscar la victoria en los minutos finales para llevarse el Trofeo de Campeones en San Luis, algo que realmente consiguió. Pero nada fue obra de la casualidad. El entrenador lo planificó todo e incluso armó la jugada especial en su tablet para mostrársela a sus jugadores. Un movimiento táctico de básquet, según relataron los protagonistas.

“Sinceramente, nosotros nunca pensamos en los penales. Siempre sentía que lo íbamos a ganar. Lo que nos dijo Fernando en el último descanso del segundo tiempo del alargue creo que habla de la claridad y la idea que tiene como entrenador. Sacó el iPad y nos dijo por dónde atacarlo a Boca. Teníamos un hombre más y él veía los espacios que estaba dando el equipo rival. Nos dijo que moviéramos la pelota y que el espacio iba a aparecer”, contó Insúa en diálogo con SportsCenter (ESPN).

Y así sucedió con el tanto de Alcaraz, quien no estaba en el área de casualidad. “Ese era el plan, que apareciera por atrás. Fernando nos da un montón de herramientas para poder solucionar los partidos y eso nos da confianza a nosotros para ganar los partidos.

Charly Alcaraz también contó la “jugada de básquet” que les marcó Gago.

Otro de los testimonios que confirma la planificación de Gago para definir el partido ante Boca es el del propio Carlos Alcaraz, por la misma pantalla. “Antes de arrancar el segundo tiempo suplementario, Fernando (Gago) nos muestra en el iPad con unos emojis que tiene como una pelotita con nuestros nombres de hacer una jugada tipo básquet, de dar vueltas y hacer circular la pelota. Y que en un momento tiremos un centro atrás de los centrales, que estaba el hueco para que entrara yo ahí. Buscamos eso y quizás no salió, pero la seguimos buscando y ahí Gonza (Piovi) tira el centro al segundo palo y me cae a mí”.

Matías Rojas también aportó lo suyo: “Lo que puedo decir es que el entrenador nos dijo que es una jugada de básquet. La mostró en el iPad a los que estaban jugando. Recuerdo que dijo hagamos esto y salió. No sé en qué momento saca el análisis de hacer una jugada con las pulsaciones tan altas. Me lo puse a analizar después porque en el momento entre que pasan cosas, me hablan... No sé en qué momento él analiza hacer esa jugada”, ratificó el mediocampista paraguayo

* El gol agónico de Carlos Alcaraz para el triunfo 2-1 de Racing ante Boca

Por último, Rojas resaltó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico y el apoyo que tiene del plantel: “Claramente es una convicción que nosotros la sentimos desde el día cero y elegimos creer. Sabíamos que no estábamos equivocados”.

