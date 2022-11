De errar el penal decisivo con River a ser campeón ante Boca: el desahogo de Jonathan Galván tras el título de Racing

“Muy contento, esperaba este momento. Tratamos después del partido de River de mantener la cabeza fría, no bajar los brazos y hoy tuvimos una nueva posibilidad. Tuvimos el premio merecido”.

Estas palabras le pertenecen a Jonathan Galván, el jugador de Racing Club y uno de los jugadores, junto con Enzo Copetti, más apuntados de la definición de la Liga Profesional. Es que el defensor fue quien malogró el penal ante el Millonario, que le hubiera permitido conquistar el título a la Academia, y que finalmente terminó en poder de Boca Juniors.

“Son cuestiones de fútbol, estas dos semanas fueron con mucha angustia por momentos por haber fallado y haberle quitado la ilusión a tanta gente de Racing que se lo merecía tanto como nosotros”, reconoció el zaguero de 30 años, quien aclaró que no es una revancha, pero que valora en grande este título ante Boca Juniors.

“Esto es es fútbol y la vida también, es caer y levantarse todo el tiempo, en todo momento. Por suerte hoy tuvimos una nueva posibilidad, no es una revancha porque el torneo es un caso aparte y lo perdimos, pero hoy tuvimos una nueva posibilidad y le dimos una estrella más al club que se lo merece”, destacó.

Fue la primera vez que habló Jonathan Galván tras ese fatídico penal que Franco Armani le contuvo. En el medio, pasaron dos semanas con fuertes críticas del público, que incluyeron pasacalles. Sin embargo, el equipo salió adelante, venció a Boca Juniors y gritó campeón.

“Por juego y estadísticas fuimos justos merecedores del título. Nunca cambiamos las formas. Hubiese sido un verdadero pecado no terminar el año con un título. Ante la posibilidad del penal sobre el final en el último partido, el torneo lo habíamos perdido nosotros. Sinceramente fue un golpe muy duro para todo el plantel, pero lo importante que tuvimos un grupo de hombres valientes que nunca bajamos los brazos y hoy tuvimos la recompensa”, resaltó Galván en diálogo con ESPN.

Matías Rojas, el autor del primer gol de Racing, también valoró el campeonato: ”Tuvimos un año muy bueno, con errores como todos y con golpes muy duros que los sufrimos puertas para adentro. El esfuerzo y una vuelta de tuerca más nos premia con este título. La convicción es muy grande, respetamos las formas, el grupo unido y en las derrotas nos dimos cuenta de quienes estaban”.

En declaraciones radiales, el mediocampista paraguayo agregó: ”El grupo está contento y este título no nos mueve para nada, porque los golpes duros tampoco nos movieron y vamos a seguir de la misma manera”.

Por su parte, Leonel Miranda expresó: ”No sé que va a pasar más adelante, pero este título lo merecíamos todos, por nosotros y por nuestras familias que sufrieron tanto en estos últimos días”.

Aníbal Moreno, en tanto, se mostró feliz por haber podido “coronar con un trofeo” en una temporada difícil. “Siento una alegría inmensa, hicimos un gran año y hoy lo pudimos coronar con un trofeo. Racing tuvo juego, ganas, valentía y la predisposición grupal durante todo el año”, enfatizó sobre las virtudes de su equipo. ”Demostramos que tuvimos buen juego, nos preparamos todas las semanas y lo pudimos sacar adelante en todos los partidos”, concluyó.

Iván Pillud, un emblema de esta era en Racing, agregó: ”Como grupo lo merecíamos mucho”. El defensor tetracampeón con la Academia maniofestó que “en el fútbol argentino está todo muy parejo y es muy difícil salir campeón y sobre todo jugar bien y a lo largo del año Racing fue uno de los equipos que mejor jugó”. Y sobre el rival al que se le ganó y la labor del DT, concluyó: ”Hoy volvimos a tener una nueva oportunidad, la supimos aprovechar ante un rival muy difícil porque Boca siempre es Boca. Fernando nos devolvió las ilusiones porque tiene conceptos muy difíciles para el fútbol argentino. Queremos que siga acá y vamos a hacer todo para seguir compitiendo”.

La palabra de Alcaraz, el héroe de Racing en San Luis.

Por último, Charly Alcaraz, el héro de la jornada por anotar el gol del triunfo que le valió el título, también se refirió a su entrenador: “La verdad que Gago me da siempre explicaciones de cómo tengo que jugar y a veces fui titular y otras como hoy no y me sorprendió. Por eso estoy muy agradecido a él, ya que a los 19 años estoy viviendo lo más lindo que me pasó en el fútbol”.

“Después se armó lío por el gol que hice y lo festejé frente a la tribuna de Boca, pero que más hubiese querido que hacerlo del otro lado, con los hinchas de Racing. Ellos también se burlaron de nosotros, como por ejemplo Darío Benedetto, cuando perdimos el título, y entonces nosotros cerramos la boca y no les respondimos nada”, destacó. Y finalmente dejó una frase muy llamativa respecto de su madre, a la que le dedicó “especialmente” el título. ”Siempre lo digo y se lo transmito a ella, que es todo para mí, y el día que se vaya, que me falte, yo me voy a ir con ella”, expresó con manifiesta emotividad a TyC Sports.

”A mí me vino a buscar el francés Robert Pirés para representarme y le dije que no, porque con Sebastián López estoy bien. Y ahora voy a descansar y después veremos para qué da el futuro, porque me quiero quedar, aunque sé que ya hubo ofertas”, sentenció, recordando la que tuvo a mediados de año de Porto, de Portugal.

