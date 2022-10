5 frases de Gago tras el triunfo de Racing: tajante definición por las suspicacias en el final del torneo y otro cruce con un periodista

Racing Club venció a Lanús por la mínima en condición de visitante y superó a Boca Juniors en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Enzo Copetti, a diez minutos del final, le dio el triunfo a la Academia, que ahora esperará que el Xeneize no le gane a Gimnasia y Esgrima La Plata el jueves, en el postergado de la fecha 23, para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.

Y justamente, esta última jornada tendrá a River Plate y a Independiente como jueces del torneo, ya que visitarán a Racing Club y a Boca Juniors, respectivamente. Sobre las suspicacias que despertaron estos encuentros, por la posibilidad de ayudar al rival de toda la vida a que se consagre, se refirió Fernando Gago de una manera tajante.

“Me parece una falta de respeto a la profesión que se hable de estas situaciones. No las escuché, pero me parece una falta de respeto que alguien diga eso sobre un futbolista que va a jugar un partido de fútbol”, explicó el DT en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Lanús.

“Pero más allá de que lo que les digo a los jugadores, que es algo que queda entre nosotros, lo que sí puedo afirmar es que me siento orgulloso de dirigir a este equipo. Porque lo que más desea el futbolista es disputar partidos decisivos, pero no debemos desviarnos del objetivo y saber que en el próximo partido también tenemos que buscar el triunfo”, señaló Gago.

Y sobre este juego ante River Plate, advirtió: “Debemos hacerlo como hoy ante un Lanús que se nota que es un equipo trabajado, que buscó presionamos por momentos pero no nos generó situaciones concretas de gol. Pero por lo que se veía desde afuera, siempre daba la impresión de que alguna situación a favor íbamos a tener”.

Gago también destacó el rol anímico que le brinda al equipo ganar estos duelos claves: “Lo que ocurre es que el hecho de ganar en una instancia decisiva como la de hoy genera algo fuerte desde lo anímico que seguramente se trasladará al partido del fin de semana con River, aunque cada encuentro tiene su aspecto particular y hay que verlo desde el lado positivo. Pero hoy sabíamos que lo único que cabía era ganar”.

Para terminar, el entrenador de Racing tuvo un cruce con un periodista con el que había discutido tras la derrota ante Estudiantes de La Plata, ocho fechas atrás. En ese momento, Gago adviritó que si ganaban los nueve encuentros que quedaban tendrían chances. Tras ganar siete juegos y empatar el restante, la consulta fue qué cambió el equipo.

“Nada. No cambió nada. Cambió que ganamos nada más, pero nosotros no cambiamos nada. Este equipo tiene una manera de jugar, de entrenar y no se cambió absolutamente nada. Los resultados son una consecuencia de lo que hacen los chicos en cada entrenamiento y en los partidos. Es todo méritos de ellos”, cerró.

