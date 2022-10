Marcelo Gallardo se quebró al revivir su ciclo en River Plate: el emotivo video que le regalaron en el Monumental

Marcelo Gallardo se quiebra al ver el revivir su exitoso ciclo en River Plate.

River Plate despidó a lo grande a Marcelo Gallardo, quien dirigió su último encuentro en el estadio Monumental. Con profunda emoción, el Muñeco recibió un gran homenaje de parte del club que le brindó una noche que recordará por siempre.

Una vez concluido el encuentro ante Rosario Central, los futbolistas se dirigieron hacia el entrenador más ganador de la historia. Las lágrimas no pudieron ser contenidas, como tampoco el llanto del propio Marcelo Gallardo cuando, luego de ponerse la camiseta de River Plate, observó un emotivo video que le proyectaron en el estadio.

Todos los jugadores fueron a abrazar a Marcelo Gallardo apenas terminó el encuentro.

En las imágenes se vio un resumen de su exitoso ciclo en estos ocho años y medio, en los que cosechó en lo nada más y nada menos que 14 trofeos: tres Copas Argentina, dos Supercopa Argentina (en la primera se impuso a su clásico rival en Mendoza), dos Copas Libertadores (en ambas eliminó al Xeneize), una Copa Sudamericana (también dejó en el camino a los de La Ribera), tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Sin embargo, el momento más emotivo se dio cuando se emitió un fragmento del recuerdo de su mamá. En ese instante, Marcelo Gallardo no pudo contener las lágrimas nuevamente. Luego, en el discurso final, el Muñeco volvió a recodarla, en una jornada muy especial por la celebración del Día de la Madre.

“A la mujer que me dio la vida, que seguramente me estárá viendo desde un lugar de privilegio allá en el cielo, feliz día de la madre. Yo a la mía la recuerdo con mucho cariño. Era la que esperaba que llegara de cada entrenamiento, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados, hasta el día que se fue, se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que gracias vieja, en algún lugar del cielo donde estés, por haberme dado la vida”, recordó con mucho cariño Gallardo a su mamá.

Juan Fernando Quintero, uno de los ídolos de River Plate y figura de su ciclo, fue el encargado de ponerle voz al mensaje que prepararon los hinchas para el Muñeco. “Gracias por el respeto del manto sagrado y gracias eternas por tu legado. Gracias por cada proeza y gracias por vivir y jugar con grandeza. Gracias desde la San Martín a Belgrano, la Sívori y la Centenario. Y gracias por meterte contra Gremio en el vestuario. Gracias por los 14 títulos, por la gloria, por el inolvidable capítulo de nuestra historia. Gracias por el 9 de diciembre y gracias pore esta emoción que vivirá para siempre. Gracias por esta alegría de ganarle a Boca y salir campeón”.

Con profunda emoción, Marcelo Gallardo se despidió como entrenador de River Plate en un estadio Monumental repleto (@RiverPlate)

