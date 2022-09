La imprudente maniobra de una grúa en la pista que pudo terminar en una tragedia: el momento dramático que se vivió en el GP de Italia de Fórmula 1

El auto de Ricciardo siendo retirado por la grúa

Un momento de drama se vivió en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en la neutralización cuando entró la grúa para retirar el McLaren de Daniel Ricciardo quien abandonó por una falla mecánica. Es que en lugar de poner a bandera roja, el ingreso del auto de seguridad permitió que los coches siguieran en pista y algunos pasaron rápido por el lugar donde quedó el coche del australiano. Uno de ellos pasó muy cerca pudo haber sido un incidente similar como el que el costó la vida a Jules Bianchi.

En el giro 47 Ricciardo se detuvo en la zona opuesta del mítico circuito italiano que cumplió 100 años. Fue en un lugar donde la vía de escape es reducida y la primera salida para retirar coches está varios metros atrás, lo que hizo imposible que los auxiliares de pista pudieran retirar el McLaren.

La carrera fue neutralizada y pasaron cuatro vueltas hasta que apareció una grúa en el lugar, pero en lugar de poner bandera roja, los comisarios deportivos decidieron mantener la neutralización. Fue en ese momento en el que la imagen aérea captó el retiro del coche de Ricciardo y varios coches pasaron por el lugar y luego de salir de la curva previa llegaron a una velocidad media.

Las mejores alternativas del Gran Premio de Italia

Aunque hubo en un instante los corazones se paralizaron y fue cuando un Williams encaró hacia la derecha y si no reducía su velocidad, quizá hubiese chocado contra la grúa, que iba marcha atrás. Algo parecido ocurrió con el golpe de Bianchi en el Gran Premio de Japón 2014, cuando la carrera también se neutralizó para sacar el Sauber de Adrian Sutil, pero una falla en el Marussia le impidió doblar al malogrado francés, quien chocó contra la grúa. En julio de 2015, luego de nueve meses en coma, Bianchi falleció.

Es posible que los comisarios deportivos pensaron que el retiro del auto de Ricciardo iba a ser más rápido y, al poner bandera roja, los autos iban a tener que ingresar a boxes y luego volver a engrillarse para retomar los giros finales. Pero la situación ameritó esa alternativa ante el antecedente de Bianchi.

Por suerte no hubo que lamentar ningún incidente, pero luego llegó otro tema que causó bronca en los fanáticos. El retiro del McLaren demoró más de lo esperado y la neutralización siguió al punto de que la carrera se terminó con el auto de seguridad en pista. Fue una herejía en el “Templo de la Velocidad”, como se lo conoce a Monza, donde no se pudo ver una definición mano a mano entre Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

Así se terminó la carrera en Monza: el auto de seguridad delante de los coches de carrera (captura de TV)

Si bien el tema es reglamentario, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debería cambiar la norma para permitir al menos una vuelta extra a velocidad luego de una neutralización. Esto derivó en una ola de críticas de los aficionados en las redes sociales y el tema fue tendencia.

Luego de la competencia Ricciardo indicó que “estoy un poco triste. Entré a la curva y no le entró el cambio al auto. Me fui a la parte interna y no pude ver un lugar de auxilio. Fue una lástima para el final de la carrera”.

El triunfo correspondió a Verstappen quien se afianzó en la punta del campeonato y a falta de seis fechas se encamina al bicampeonato mundial. Suma 335 puntos y le lleva 116 a Leclerc cuando queda 156 en disputa.

La de este domingo fue la última carrera en Europa y el calendario ingresará en su nueva incursión asiática, con dos retornos: el 2 de octubre se correrá en Singapur y el 9, en Japón, en el emblemático Autódromo de Suzuka.

MEMES POR EL AUTO DE SEGURIDAD EN MONZA

