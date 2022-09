“Irreal” y “superhumano”: el punto imposible que Alcaraz le ganó a Tiafoe para avanzar a la final del US Open

* El mejor punto del partido entre Alcaraz y Tiafoe

En otro partido electrizante, Carlos Alcaraz se dio el gusto de ganar y avanzar a la final del US Open. Superó al estadounidense Frances Tiafoe en cinco sets con parciales de 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7) y 6-3 en más de cuatro horas de juego en un estadio Arthur Ashe que vibró con dos tenistas que dejaron todo para llegar a la definición del último Grand Slam de la temporada.

El primer set fue electrizante. Como todo el encuentro. Pero en el game número 12 del parcial inicial se vivió, tal vez, el mejor punto del campeonato. Al menos hasta la final que jugará el español contra Casper Ruud este domingo. Con Alcaraz al servicio, Tiafoe hizo la devolución y el ibérico lo sorprendió con un drop shot. El local resolvió de gran forma y, de revés, tiró una sutileza contra la línea, pero para sorpresa de todos, Carlitos se recuperó y salvó la pelota.

La acción siguió con varios toques cercanos a la red, hasta que el estadounidense intentó un slice profundo pensando que el español se iba a dar por vencido. Pero Alcaraz volvió a tomar el eje de la cancha y sacó una derecha tras una media vuelta para quedarse con el punto y empatar el duelo 6-6.

La jugada, rápidamente se hizo viral en las redes sociales, y la cuenta oficial del US Open aprovechó la ocasión para repasarla y utilizó el comentario de la radio del torneo. El encargado de narrar la segunda semifinal masculina no pudo evitar lanzar palabras como “irreal” y “superhumano” en relación al punto que había terminado de ganar el español de 19 años.

El saludo del final entre Alcaraz y Tiafoe (REUTERS/Mike Segar)

Después de recuperarse de dos increíbles victorias durante la semana ante Marin Cilic y Jannik Sinner para meterse entre los cuatro mejores del Abierto de los Estados Unidos, que terminaron pasadas las dos de la madrugada en Nueva York, el tenista que conquistó en este 2022 los Masters 1000 de Miami y Madrid, está a un paso de hacer historia y ser el jugador más joven en llegar al primer puesto del ranking mundial de la ATP.

El ganador de la final, sea el noruego Ruud -superó 7-6 (7-5), 6-2, 5-7 y 6-2 al ruso Karen Khachanov- o el propio Alcaraz, se transformará desde el próximo lunes en el N° 1 del mundo del tenis masculino.

“En las semifinales hay que darlo todo, pelear hasta la última bola, da igual si llevas peleando cinco horas o seis”, confesó el oriundo de Murcia tras ganar otro maratónico partido en la Gran Manzana. “Tendré que controlar los nervios en mi primera final de Grand Slam, pero por supuesto estoy muy contento y voy a disfrutar cada momento. Veremos qué pasa”, agregó.

“Tres partidos a cinco sets, muy largos, muy exigentes. La verdad es que tengo fuerzas gracias a ustedes que me animan en cada punto, cada bola. Lo vivido hoy fue increíble”, sumó un Alcaraz que ya se ganó al público en Flushing Meadows, y que cuando se quedó con el punto decisivo, no hizo más que tirarse al piso de la cancha y tomarse la cara, sin poder creer que había logrado avanzar a la final del US Open.

