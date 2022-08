Las perlitas del partido de Messi en la goleada de PSG ante Montpellier

*Lo mejor del partido de Messi

PSG se impuso 5-2 ante el Montpellier este sábado y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Ligue 1. En la victoria, Lionel Messi volvió a ser clave, pese a que esta vez no pudo marcar un gol, como lo había hecho la jornada pasada ante el Clermont que se despachó con un doblete.

Su primera aparición desequilibrante fue a los 16 mintuos para vestirse de asistidor ante el pique al vacío de Neymar, pero el brasileño no pudo definir de la mejor manera cuando quedó mano a mano. Poco después La Pulga se hizo cargo de un tiro libre que obligó a Jonas Omlin a lucirse con una gran atajada.

El suizo era una de las figuras del Montpellier hasta ese momento, porque además le había tapado un penal a Kylian Mbappé, y a la media hora del partido le volvió a ahogar el grito al argentino, que había probado desde la medialuna del área.

El PSG se puso en ventaja por el gol en contra de Falaye Sacko a los 39 minutos y poco después Messi volvió a aparecer, esta vez para participar de la acción que terminó con una mano en el área y el penal que Neymar no falló para gritar el 2-0.

En el complemento, con la ventaja obtenida, el conjunto de Galtier no fue tan intenso y el ex Barcelona no participó demasiado en ataque, aunque casi sobre el final del duelo demostró su calidad con una sutil asistencia a Neymar de aire que dejó al brasileño cara cara con el arquero. Sin embargo, la acción fue invalidada por el VAR debido a un fuera de juego previo de Kimpembe.

La próxima presentación del PSG será de visitante ante el Lille el próximo domingo, un duelo que será una buena medida para el cuadro francés que aspira a ganar no sólo la Ligue 1, sino también la Champions League.

SEGUIR LEYENDO: