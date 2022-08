Del efusivo festejo de Chapa Retegui en la platea al lapidario análisis de Carlos Tevez: lo que dejó la derrota de Rosario Central ante Tigre

Tigre (16 puntos) le dio un nuevo golpe al Rosario Central (14) del DT Carlos Tevez, al que superó por 3-1, en el cierre de la duodécima fecha de la Liga Profesional (LPF). En el estadio José Dellagiovanna de Victoria, el equipo local consiguió un buen triunfo, el tercer consecutivo en condición de local, luego de los obtenidos con Estudiantes de La Plata (2-1) y Platense (3-0).

El flamante goleador del torneo, el delantero Mateo Retegui (9 tantos), se anotó en la pizarra a los 30 minutos del primer período y a los 13m. del segundo, respectivamente. El mediocampista Alexis Castro, antes de cumplirse el primer minuto, había abierto el tanteador para los dirigidos por Diego Martínez, que marcaron 12 goles en los últimos cuatro encuentros que protagonizaron.

El conjunto de Arroyito (que sumó su segundo tropiezo en hilera, además de la eliminación frente a Quilmes por Copa Argentina) había logrado la provisoria igualdad, por intermedio de Gino Infantino (Pt. 14m.). Desde su arribo al equipo rosarino, Tevez alcanzó tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Carlos "Chapa" Retegui celebró como loco los goles de su hijo Mateo, quien tuvo un cordial saludo con Carlos Tevez en el campo de juego

Fue una actuación sobresaliente la de Mateo Retegui, quien con su doblete de esta noche se convirtió en el máximo goleador del certamen con nueve celebraciones. Sobre los 30m., el hijo del Chapa le ganó en velocidad a Lautaro Blanco (transferido al Elche de España, pero quedará en Arroyito hasta fin de año), se hamacó dentro del área y metió un remate fuerte, que pegó en el palo e ingresó por el sector izquierdo del palo cubierto por el guardavallas Gaspar Servio.

Y en el segundo período, cuando Rosario Central se ilusionaba –pese al piberío y a su falta de aceitado funcionamiento colectivo- con la igualdad, una contra terminó de volcar el desarrollo del partido. Una jugada que nació en propio campo y que armaron entre Colidio y Retegui contó con el remate a la red del delantero, luego de un disparo del santafesino que exigió un rebote largo del arquero visitante.

Esta conquista de Mateo provocó la locura de Carlos Retegui en la platea de Tigre. Vale recordar que el Chapa iba a formar parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, pero a último momento se bajó y esto provocó un fuerte entredicho con el ídolo de Boca Juniors. Primero fue el ex futbolista quien cargó de manera muy dura, y luego el ex entrenador de hockey le respondió con el mismo calibre.

“Hay que tener paciencia, esto es lo que hay”, la frase de Carlos Tevez en la conferencia de prensa.

Un Apache que volvió a mostrar su preocupación y fiel a su costumbre, no se guardó nada en la conferencia de prensa. “Hay que tener paciencia, esto es lo que hay”, fue el lapidario análisis del entrenador, quien igualmente aclaró: “La responsabilidad es mía, no de los chicos”. Y enfatizó: “Yo sabía donde me metía. Por eso estoy convencido de lo que hago”.

Para este encuentro ante el Matador de Victoria, Carlos Tevez decidió bajar a la división Reserva a cinco integrantes del plantel: Fernando Torrent, Luciano Ferreyra, Michael Covea, Julián Velázquez y Nazareno Romero.

Rosario Central (14 puntos) intentará recuperarse este sábado a las 15:30, en el duelo que sostendrá con Barracas Central (14), en el Gigante de Arroyito, por la décimotercera fecha. El próximo miércoles 17 de agosto visitará a Boca Juniors en la Bombonera.

