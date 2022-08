La sentencia de Jorge Brito, presidente de River Plate, sobre el futuro de Marcelo Gallardo: “Si fuera por mí, le hago contrato por tres años”

* El futuro de Marcelo Gallardo en palabras de Jorge Brito

River Plate transita un momento de transición futbolística tras dos ventas de alto impacto como las de Julián Álvarez y Enzo Fernández, y en medio de la adaptación de las nuevas incorporaciones. Tras la derrota 1-2 ante Sarmiento en el Monumental, Marcelo Gallardo confía en dar vuelta una vez más la situación, como ya lo logró en distintos contextos durante sus ocho años como entrenador. Jorge Brito, presidente de la institución, le brindó su apoyo al Muñeco y expresó su deseo de continuar extendiendo el exitoso ciclo.

La máxima referencia dirigencial hizo memoria y recordó un momento similar al cual está transitando el cuadro de Núñez en la actualidad. “Yo creo que esto ya pasó dos veces en este período y fue cuando sacó su magia. La primera vez fuimos a Mendoza -por la Supercopa Argentina ante Boca, en 2018- y la magia volvió. Parecía que el plantel se agotaba y se volvió a reinventar. Internamente algún día va a sentir la necesidad de frenar y será el turno de River de reinventarse”, explicó en charla con ESPN.

Y agregó sobre la posibilidad de una nueva renovación a fin de año, cuando termina el contrato de Galardo: “A Marcelo lo que lo caracteriza es que siempre piensa hacia adelante. Después de muchos años exitosos siempre piensa en lo que viene, y si ve que es satifactorio y lo entusiasma, va a seguir. La decisión de si sigue o no es de Marcelo. Si fuera por mí, le hago contrato por tres años hasta el final de mi mandato. Yo no digo que no tenga reemplazante, pero Gallardo es el técnico que River quiere tener”.

* Brito y la actualización sobre el contrato de Nicolás De La Cruz

Brito también se refirió a las obras que se están llevando a cabo en el Monumental. “Es un estadio del que se va a ver bien de todos lados. No hace falta tener un palco para ver bien. La particularidad de los cambios respecto a la popular local que es la Sívori alta, es que se va a llevar a la baja o inferior. Ahora vamos a tener una nueva bandeja que se va a llamar inferior. Va a ayudar a la acustica del estadio. Las cuatro tribunas altas van a quedar con butacas. La idea es que el calor y los bombos estén lo más cerca posible del campo de juego”, añadió.

La posibilidad de que la selección argentina siga utilizando el recinto de River Plate para ejercer su localía es una realidad para el presidente: “Ésta es históricamente la casa de la selección argentina y así se lo hicimos saber al presidente de la AFA. A principio de año quisimos traerlos acá, pero estábamos y estamos muy apretados con los tiempos de la obra. Cuando River se entrena en el Monumental la obra no se para, por ejemplo. En cambio si viene la Selección, se detiene durante dos o tres días”.

El esquema final del estadio Monumental después de las obras

MÁS FRASES DE JORGE BRITO

Salida temprana de la Libertadores: “Un golpe durísimo porque la Copa Libertadores es lo que todos queremos. Tampoco podemos minimizar el torneo local y la Copa Argentina. Tenemos que estar concentrados en las dos competencias y seguimos confiados en que podemos pelearlas”.

La llegada de jugadores: “La brecha cambiaria afecta a todos los jugadores, no sólo al futbolista extranjero que cobra en dólares. Los jugadores ven lo económico y el proyecto deportivo, tener a Marcelo nos ha allanado mucho el camino para los que querían venir. Borja manifestó que quería ser dirigido por Gallardo y se hizo un esfuerzo económico muy importante porque los dueños de los derechos buscaron defender su capital y por eso la negociación tardó un tiempo. Afortunadamente lo podemos tener acá y ojalá nos dé muchas satisfacciones”.

¿Puede llegar Otamendi?: “Tratamos de ser siempre muy respetuosos y más en épocas de competencia. Cuando hablamos de un jugador también nos referimos a una posición en específico y no sería respetuoso de nuestra parte. Vamos a tener un período largo desde octubre hasta la reanudación de la actividad y queremos aprovecharlo desde la dirigencia para buscar el mejor plantel de cara al año que viene”.

La no contratación de Suárez: “La ilusión de Luis Suárez la tuvimos todos por la jerarquía que tiene y coincidía que era el puesto que estábamos buscando. Pero no es momento de mirar para atrás, siempre proyectamos hacia adelante. River es muy grande como para pensar que por no tener un jugador pueda cambiar su destino. Hay que ilusionarse con que todos los grandes jugadores del fútbol sudamericano quieren venir a River y tener la experiencia de saber que esto es posible. Apuntar a lo más alto en los próximos mercados de pase”.

La adaptación Juanfer Quintero: “Sabíamos que Juanfer en el fútbol chino no iba a tener la exigencia que tiene el argentino y el mismo jugador nos contó sobre su experiencia. Tuvo mucho más tiempo de cuarentena y esperábamos de Juanfer un período de adaptación largo. Seguimos confiando plenamente en él, tiene una calidad única”.

Renovación de Nicolás De La Cruz: “Afortunadamente con Nicolás y con su manager tuvimos siempre un diálogo muy cercano. Siempre nos dieron la tranquilidad y la confianza de que antes de que cierre el mercado europeo vamos a cerrar la renovación. Es un jugador que nos dio grandísimas satisfacciones en River”.

