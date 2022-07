La inesperada reacción de una figura de la Fórmula 1 cuando le pidieron su firma en una camiseta de Messi del Barcelona

*La llamativa reacción de Carlos Sainz cuando le pidieron que firmara una camiseta de Lionel Messi

Carlos Sainz es una de las figuras de la Fórmula 1. El piloto español de Ferrari es uno de los protagonistas que pelea en cada Gran Premio para llevar a la escudería italiana a la gloria. Y entre carrera y carrera también se entretiene con su otra pasión: el fútbol. Fanático del Real Madrid, el deportista ibérico sorprendió con una llamativa reacción cuando un fanático se acercó a su vehículo para pedirle un autógrafo.

Es que el simpatizante le pidió su firma en una camiseta emblemática de Lionel Messi, cuando el astro rosarino defendía los colores del Barcelona. A pesar de la admiración que despierta en sus fanáticos, el ídolo madrileño no pudo ocultar sus sentimientos y evitó dejar su sello en la casaca del Blaugrana con una frase contundente: “¡No! Esa no te la firmo”...

Lo llamativo fue que el seguidor no se quedó callado y le gritó “Forza Barça”, y la respuesta del piloto no tardó en llegar: “Forza Ferrari”. Luego, aceleró y dejó en el camino al simpatizante, quien no pudo contener las risas por el curioso episodio que acababa de protagonizar.

Durante su última presentación en el Gran Premio de Francia, Carlos Sainz fue la gran atracción de la competencia al improvisar una magnífica remontada, tras salir del fondo de la parrilla y culminar en el quinto puesto.

El madrileño de 27 años largó penúltimo porque tuvo que cambiar elementos en su unidad de potencia, es decir, el motor de combustión, que fueron el turbocompresor, MGU-K (el sistema que aprovecha los gases del motor para generar energía eléctrica) y MGU-H (el sistema que permite recuperar la energía con los frenajes). En esos casos a aplica una penalización que es largar desde el fondo. Por lo tanto, arrancó atrás, pero desde que se apagaron las luces rojas del semáforo comenzó a ganar posiciones y antes de cumplirse la décima vuelta ya se ubicaba en el top diez. Más tarde ingresó en los boxes cuando la carrera se neutralizó para retirar a la otra Ferrari de Charles Leclerc, que hizo un trompo y abandonó en el momento que lideraba la competencia.

Carlos entró a cambiar sus neumáticos y Ferrari lo mandó a pista justo cuando estaba entrando Alex Albon, que piso el freno de su Williams para evitar una colisión. Por esa maniobra de la cual no fue responsable, Sainz recibió otra penalización de cinco segundos que se aplicó al tiempo final de carrera.

No obstante, fue tan bueno el ritmo que impuso en la pista el hijo del Matador que ese recargo no lo afectó en su tiempo final y avanzó un total de 14 lugares. Logró seguir avanzando en la pista y llegó a colocarse en el quinto puesto para salvar el honor de Ferrari en una jornada complicada por la deserción de Leclerc.

La buena faena de Sainz fue reconocida por el público, que lo eligió como el “Piloto del día”, en el que los fanáticos votan al corredor más destacado y se hace de forman on line. La gente aplaudió su avance en pista. No fue un triunfo ni un podio, pero siempre es un mimo al alma el reconocimiento popular.

