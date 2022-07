Fuerte reflexión de Oscar Ruggeri sobre el presente de River Plate: “Dejó de ser temible”

* El análisis del Cabezón sobre la irregular actualidad del Millonario

River Plate atraviesa uno de los momentos de mayor irregularidad desde el inicio de la era de Marcelo Gallardo en 2014. Eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores (cayó 1-0 en la serie ante Vélez) y a siete unidades de la cima en la Liga Profesional, además perdió a dos de sus máximas figuras (Julián Álvarez y Enzo Fernández), quienes fueron transferidos en cifras impactantes, pero al mismo tiempo dejaron dos huecos difíciles de cubrir en el plantel.

En ese contexto, luego de avanzar a octavos de final de la Copa Argentina, el Millonario dejó dos puntos en su visita al Fortín por el torneo local, luego de que la V azulada empatara 2-2 a través de una conquista de Abiel Osorio en tiempo de descuento. Oscar Ruggeri, ex defensor central multicampeón de la Banda (obtuvo, entre otras estrellas, la única Copa Intercontinental que habita las vitrinas de Núñez), fue contundente al hablar de este nuevo proceso de reconstrucción que vive River.

En medio del debate en el programa F90, por ESPN, irrumpió con una fuerte reflexión: “Dejó de ser temible River”. Lo escuchó el conductor Sebastián Vignolo y le dio pie para que se explayara. “Dejó de ser ese equipo... ¿Te acordás cuando decíamos, River sale y parece que le tienen miedo? Le perdieron el miedo”, agregó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente.

“Cuando sale, no te pasa por encima como te pasaba antes, te iba a presionar. Acuérdense cuando los equipos querían salir jugando, no podían salir jugando, recuperaba la pelota muy alto. Y hoy no pudo cambiar”, concluyó el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Ruggeri históricamente fue elogioso del ciclo de Gallardo, pero hoy detectó que perdió la solidez y ese perfil imbatible que lo caracterizó. Ya sucedió durante varios tramos de estos ocho años, por ejemplo, en parte de 2017 y en la primera mitad de 2018. Sin embargo, el Muñeco siempre consiguió reinventarse y dar pelea hasta el final.

El ex enlace tiene contrato con River hasta fin de 2022 y en el camino aparecen dos títulos que puede batallar: la Copa Argentina y la Liga Profesional. En esta última competencia recibirá a Gimnasia La Plata en el Monumental el próximo jueves desde las 21.30, por la novena fecha. Y buscará descontar la diferencia respecto a los líderes y reencontrarse con una fisonomía reconocible, en pos de volver a ser temible.

