Luis Suárez estuvo presente en Liniers: la burla de los hinchas de Vélez a River Plate

El triunfo de Vélez sobre River Plate por los octavos de final de Copa Libertadores dejó secuelas. Y el poco tiempo transcurrido entre dicho cruce y este cotejo por la octava fecha de la Liga Profesional provocó que el recuerdo de la serie estuviera presente en el estadio José Amalfitani. Los hinchas locales no olvidaron lo ocurrido en el cara a cara (fue 1-0 en Liniers y 0-0 en el Monumental, con la polémica por el gol anulado a Matías Suárez a instancias del VAR) y se burlaron de su adversario... Apelando a una estrella internacional.

Muchos fanáticos de la V azulada, sobre todo en la popular y en la platea Norte, lucieron caretas de Luis Suárez. Es que el tropiezo de River provocó que se cayera la bomba del mercado de pases: tenía todo acordado con el delantero uruguayo, de último paso por el Atlético Madrid, para afrontar los cuartos de final si avanzaba de ronda. El propio atacante lo reconoció en varias entrevistas.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, le dijo al diario Ovación.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, agregó.

El ruido mediático alrededor de Suárez generó que los hinchas de Vélez se sintieran subestimados en la puja por el pasaje a cuartos de final. Y eso provocó que lo usaran como prensa de burla en el contexto de este encuentro por el certamen local. A nivel internacional, el elenco del Cacique Medina se probará ante Talleres de Córdoba (el 3 de agosto como local y el 10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba).

Lucho aún no resolvió su futuro. Y en el medio surgieron rumores que lo vincularon con un posible desembarco a Vélez para jugar la Copa, aunque sea hasta el Mundial. Incluso, se especuló con un llamado de Diego Godín, refuerzo de fuste en Liniers y compañero de Suárez en la Celeste. Por lo pronto, estuvo presente en el estadio, pero a modo de burla para River.

