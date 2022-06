La dura respuesta del padre de Gallardo a Beccacece tras la pelea entre su hijo y el técnico de Defensa

Gallardo, Beccacece y Máximo, el papá del Muñeco, que también se subió al ring

El áspero cruce que mantuvieron Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el epílogo del empate 0-0 entre River Plate y Defensa y Justicia por la primera fecha de la Liga Profesional sumó un nuevo capítulo. Después del entredicho en el campo de juego cuando el orientador del Halcón impidió que Herrera sacara un lateral, y de las imágenes que se filtraron del propio ex Racing intentando buscar al Muñeco para continuar la pelea, quien se subió al ring fue Máximo Gallardo, el padre del ex enlace.

Parte del departamento de captación del Millonario, el papá del DT suele publicar en redes sociales posteos en respaldo de su trabajo, o para festejar cada uno de sus logros. Esta vez apeló a su cuenta de Instagram para responderle a Beccacece a través de una historia.

“‘¡¿Quién sos?’, le preguntó ese muchacho!”, escribió. Y acompañó el texto con una imagen de Gallardo con los 14 títulos que consiguió como entrenador de la Banda, incluidas dos Copas Libertadores. Precisamente, Máximo eligió un pasaje de la intervención del entrenador de Defensa en la pelea para castigarlo.

“¡¿Qué hace, está loco?!”, fue la pregunta que le hizo el Muñeco al cuarto árbitro, quien también estaba atónito ante la actitud de Beccacece de impedir un lateral para que pudiera concretarse un cambio (Rotondi estaba muy cansado por el desgaste y estaba por reemplazarlo). Lejos de quedarse con eso, Gallardo lo miró al ex ayudante de Sampaoli y le recriminó por su accionar.

Fue ahí que el técnico del Halcón no se quedó callado y le contestó con la frase que Máximo Gallardo suó en su publicación: “¡Quién sos, a quién te comiste boludo?!”. El cruce de declaraciones siguió hasta que Beccacece (quien fue expulsado por el árbitro Facundo Tello) se metió en el túnel camino al vestuario.

La contundente respuesta de Máximo Gallardo, con la colección de títulos del DT

“No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, fue la explicación de Gallardo sobre el incidente en la conferencia de prensa. El entrenador de River Plate, mucho más tranquilo, minimizó el hecho y hasta sonrió por la situación, que no está acostumbrado a vivir. Yendo al archivo, solo se le registra un cruce con Gabriel Milito en un River-Argentinos, que resolvieron rápidamente.

* La pelea entre Gallardo y Beccacece, al detalle

Pero el cruce no quedó ahí. Cuando salió de la sala de prensa se encontró con que Beccacece lo estaba esperando en el pasillo interno que conduce hacia la salida de los visitantes. Algunos testigos aseguraron que el cara a cara se dio entre los protagonistas y que incluso “volaron varias trompadas” que de inmediato fueron interrumpidas por personal de seguridad.

No obstante, el estratega del Halcón desmintió lo sucedido ante los micrófonos y dijo que solo fueron situaciones del juego. “Lo importante es que se hable del espectáculo. Si yo hice algo que no debía, ya fui expulsado”, concluyó ante los medios... Pero el enfrentamiento seguirá cosechando voces y versiones, como sucedió con la irrupción de Máximo Gallardo en la pelea.

El DT de Defensa y Justicia fue a buscar al entrenador de River cuando se dirigía al micro

SEGUIR LEYENDO: