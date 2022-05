Del “diamante en bruto” Julián Álvarez al pedido a Pep Guardiola: 11 frases de Gallardo tras la histórica goleada de River Plate

River Plate, con seis tantos de Julián Álvarez, aplastó a Alianza Lima de Perú por 8 a 1, en el estadio Monumental y logró el objetivo de clasificarse segundo en la tabla general de la Copa Libertadores detrás del bicampeón Palmeiras de Brasil, rumbo a los octavos de final del certamen. Álvarez fue el gran goleador y figura de la noche, mientras que Santiago Simón y Elías Gómez completaron el marcador ante una multitud que copó el estadio, en la celebración del cumpleaños 121 del club. El argentino Pablo Lavandeira, de tiro penal, descontó para Alianza Lima.

River Plate finalizó líder del grupo F con 16 puntos. Quedó a dos de Palmeiras de Brasil (18), el mejor de todos los primeros, y superó por diferencia de gol a Flamengo (+15 contra +9). Por su parte, Alianza Lima, que terminó último con un punto, acumuló el partido 29 seguido sin triunfos en la Copa Libertadores.

“Es verdad que en los últimos partidos el equipo mostró mostró su mejor cara, versión y juego; también en cuanto a dinámica y resultados. Está bueno que nos haya dado esa posbilidad de clasificar con comodidad en la Libertadores y esperando que la próxima etapa del semestre sea con esta buena sensación con la que nos vamos hoy”, valoró Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

Por supuesto, las preguntas giraron en torno a Julián Álvarez, el hombre récord. Sobre las chances de que el delantero cordobés pueda quedarse un tiempo más en River Plate, el Muñeco fue categórico: “Es difícil porque hay un equipo que hizo una gran inversión (por el Manchester City) y se lleva a un diamante en bruto. Nosotros somos países exportadores de futbolistas, se nos han ido muchos en este tiempo y hemos intentado sobrevivir a esas partidas. Reemplazarlo nos erá fácil, no lo vamos a encontrar, hay que ser conscientes que muy posiblemente juegue octavos de la Copa y se vaya a su nuevo destino. Lo que llegue a pasar ya no depende ni de mí ni de lo que podamos hacer nosotros. Es así de simple”.

Ante la consulta sobre un posible llamado a Pep Guardiola para que lo cedan, Gallardo agregó: “Si nos quieren ceder al jugador hasta fin de año no vamos a tener ningún problema y vamos a ser muy agradecidos. Les podemos decir que le vamos a preparar a un jugador que ya está maduro para pegar el salto, aunque le podemos dar un mayor vuelo todavía. Pero no me va a escuchar el técnico (por Guardiola). Seríamos muy agradecidos si el DT nos puede dejar a Julián hasta fin de año”.

Otras frases destacadas de Marcelo Gallardo:

“Conocíamos desde principio de año que iba a ser así de apretado el calendario por la muchísima competencia en poco tiempo para jugar. La primera parte fue así y seguirá de esta manera. La semana que viene volveremos a entrenar y si nos conviene o no, no viene al caso esa pregunta”.

“Los jugadores que han llegado han tenido un período de adaptación normal, es un proceso normal que hay que atravesar y están en eso. El tiempo les dará mayor confianza y estabilidad para saltear esa primera etapa que siemrpe es difícil. Muchos jugadores con el tiempo se fueron consolidando y terminaron siendo muy buenos futbolistas. La vida y exigencia de River no es fácil”.

“Nos vamos con buenas sensaciones. Reconozco que hemos sido irregulares en el año, pero no solo nosotros, sino la mayoría. Sin embargo, nosotros lo que no hacemos es perder la memoria, eso hay que reconocerlo y valorarlo. Podemos hacer malos o buenos partidos, algunos de manera confusa, pero rápidamente recuperamos la memoria de lo que somos y el equipo vuelve a mostrar cosas buenas. Más allá de la partida de Julián tenemos que sostenernos como equipo y ahí somos bastante fuertes”.

“De los dos objetivos de esta parte del año, en uno nos costó y no pudimos llegar a la final del torneo argentino; en el otro, la cumplimos con creces. En ese sentido tenemos mucha expectativa para lo que viene”.

El estilo de River Plate según Gallardo

“Si hay algo que tengo es el convencimiento y la confianza de lo que nosotros creemos que estamos preparados para dar. La primera intención es esa, pero después están los oponentes que también juegan y se preparan para competir. Muchas veces tener un convencimiento y estilo es lo más difícil de conseguir. Podes ganar y perder, pero tener convencimiento por cómo lo querés hacer es otra cosa. Acá se analizan mucho los resultados. Mañana hablarán que fue una aplanadora River, y nosotros solemos jugar así. Si salen las cosas y los rivales también lo sienten, estamos hablando que nos reconocemos en esa idea, pero hay momentos que no la podemos desarrollar porque los rivales también juegan. No podés entrar en la desesperación y decir ‘tengo que cambiar todo’. Ese análisis es muy mediocre de mi parte si ante una derrota les digo a los muchachos ‘mañana cambiamos todo’. Sí podemos modificar, ver cosas que podemos hacer, corregir, estrategias ante determinado rival, pero la idea madre, el estilo de un equipo cuando hay convencimiento no se debe modificar. Y no importa si perdés, eso no debe confundirnos. Lo dije cuando perdimos contra Boca por un error. Les dije que estén tranquilos. Si al otro día les digo cambiar todo a los jugadores me tengo que ir, porque no me reconocen. Respeto la opinión y el análisis resultadista me confunde. Si ganas sos el mejor, pero lo logras si lo sostenes en el tiempo, con una idea, después te puede tocar ganar o perder. Son las reglas del juego, no me confunden esas cosas”.

Todos los goles de la goleada de River Plate 8 a 1 ante Alianza Lima

“Frente al mercado de pases de Europa jugamos claramente en desventaja. Cuesta sostener los equipos y también traer futbolistas. Ha sido así siempre, por eso cuesta sostenerse en el tiempo. Nosotros, ganando o perdiendo nos hemos sostenido en estos años en un nivel bueno y de competitividad. No es lo ideal, pero somos países exportadores”.

“Empiezan las eliminaciones directas, aunque atravesar esa primera fase tampoco es fácil. Tuvimos la posibilidad de hacer una muy buena primera fase de entrada. A veces cuesta un poco más y nosotros no hemos dejado duda en ese sentido. Es cierto que ahora arranca una etapa nueva, la adrenalina es diferente y las pulsaciones diferente. Los que tengan intenciones de llegar lejos empiezan a jugarse definiciones más complejas”

“Santiago (Simón) es un chico que viene creciendo muy bien con el equipo. Tuvo la portunidad de jugar y comprender la dinámica del juego. Es joven y tiene mucho para desarrollar. Es muy inteligente para seguir creciendo. Va a ser un jugador muy imporatnte para la institución. Tiene mucho potencial para dar”.

