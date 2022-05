La Justicia de Paraguay condenó a Chilavert a un año de prisión por calumnias e injurias contra Alejandro Domínguez

Chilavert en el banquillo de los acusados y Domínguez de fondo

La Justicia de Paraguay condenó a José Luis Chilavert a un año de prisión en suspenso por caluminas, difamación e injurias contra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El juez Manuel Aguirre lo encontró culpable de “atacar la honra” del titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por sus declaraciones y publicaciones en redes sociales en el 2019, cuando fue denunciado.

Con el ex arquero sentado frete a él en el banquillo de los acusados, y Domínguez presente en la sala, el magistrado determinó que hubo seis hechos punibles por difamación y lo sancionó con una pena “privativa de un año con suspensión”. Rige sobre el ex San Lorenzo y Vélez una prohibición para abandonar Paraguay, aunque si presenta garantías cada vez que necesite viajar, podrá hacerlo. Al mismo tiempo, quedó obligado a firmar el libro de comparecencia cada tres meses. En el caso de que incumpla las reglas, la pena pasará a ser de cumplimiento efectivo.

“Estoy obligado a sancionarle porque atacó la honra de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez, puede ser cualquiera, el Estado no hace discriminación, aunque usted diga que es una lucha de clases, de un pobre contra un rico”, le dijo el juez a Chilavert al momento de la sentencia.

El ex arquero fue condenado por difamación al presidente de la Conmebol

“Configuro el hecho en difamación y sostengo que la pena privativa contra el señor va a ser de un año”, subrayó el juez. “Usted puede ejercer su derecho a la opinión, todas las cosas se pueden decir, pero como dicen los políticos, hay formas de decirlas”, concluyó el magistrado.

La querella había sido presentada en 2020 “sobre la base de expresiones que realizó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, un total de 11 oportunidades. Se solicita que como consecuencia de la realización de un juicio oral y público se declare su punibilidad bajo los alcances de la difamación, calumnia e injuria”, había señalado entonces Claudio Lovera, abogado de Domínguez.

Se trató de un nuevo revés para Chilavert en su disputa con Domínguez. Hace unos días, la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay le solicitó al juez penal desestimar la denuncia que presentó José Luis Félix Chilavert contra el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por asociación criminal, lavado de dinero, lesión de confianza y evasión de impuestos.

En la causa, que oficiaron los fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Francisco Cabrera Sanabria, se concluyó mediante un escrito la desestimación de la denuncia por “la inexistencia de hecho punible alguno”.

El ex futbolista sostiene que Domínguez, cuando era mandatario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), recibió la suma de 1.5 millones de dólares por un soborno en el caso FIFA Gate de un cheque del Banco Continental, elaborado por el ex director administrativo de la Conmebol, en ese entonces Cesar Rene Balbuena López. Esta denuncia la inició el ex deportista en 2021.

“Lo manifestado por José Luis Chilavert desde Argentina, en sus 13 tuits es verdad y está respaldada en publicaciones periodísticas y los periodistas están citados a declarar en este juicio oral”, justificó la defensa del Chila. En su denuncia también incorporó otros presuntos hechos delictivos, como la supuesta recepción de unos 374 mil dólares en concepto de honorarios y gratificaciones. No obstante, los fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Francisco Cabrera Sanabria concluyeron “la inexistencia de hecho punible alguno”.

Noticia en desarrollo...