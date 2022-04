La propuesta de River que más lo identifica, la “sequía” de Julián Álvarez y el único trago amargo ante Fortaleza: 5 frases de Gallardo

River Plate venció 2 a 0 a Fortaleza y lidera el Grupo F de la Copa Libertadores con puntaje ideal. El juego correspondiente a la segunda fecha se disputó en el estadio Monumental y tuvo como goleadores de la jornada a Enzo Fernández y Nicolás De La Cruz, ambos por tiros potentes de media distancia.

“Quedé muy conforme con lo que hizo el equipo hoy. Fuimos contundentes del inicio, generamos situaciones, concretamos, más allá de haber empezado el partido con alguna preocupación. En el segundo tiempo, ya con el resultado a favor, el equipo siguió demostrando ambición, compromiso y entrega para seguir insistiendo. Y concretó un gran rendimiento en general. Nos quedamos cortos en el resultado y es el único trago amargo que nos queda”, fue el análisis que entrego Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

Pese a ello, el Muñeco se mostró muy orgulloso de la propuesta de su equipo y aseguró: “Estamos creciendo a medida que van pasando los partidos. Eso nos exige a los que jugamos doble competencia a sostener un ritmo que solemos imponer y nos identifica. Es nuestra propuesta y va a ser difícil sostenerla, pero lo vamos a intentar. Estamos comprometidos y nos encanta que nos desafiemos de esa manera”.

“Somos un equipo totalmente comprometido para los ataques y para recuperar la pelota. Es un equipo que a mi me identifica”, insistió el entrenador, quien volvió a valorar la actuación de Enzo Fernández, quien anotó un golazo y abrió el partido con su remate desde la medialuna.

Enzo Fernández fue una de las figuras de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Enzo (Fernández) está pasando un gran momento, evolucionó mucho y estoy contento de que siga sosteniéndose. Tiene 21 años, con un mundo por delante y no es fácil mantenerse equilibrado. Tiene un potencial enorme para seguir creciendo en el equipo, que a mí me identifica, los jugadores que se comprometen con la idea me identifican. Hay chicos que dan sus primeros pasos y tienen los pies sobre la tierra”, valoró Gallardo.

Pese a su sequía goleadora, Julián Álvarez redondeó otro buen partido gracias a su despliegue físico, sacrificio y solidaridad por el equipo. Estos fueron algunos de los factores que más resaltó el DT. “Valoro mucho lo solidario que es Julián Álvarez con el equipo. Tiene entrega para jugar, asistir y ser la primera lanza de presión. Es un jugador fantástico. Hay que darle tranquilidad para que no se confunda si no convierte. El gol lo tiene en la sangre”.

Por último, el entrenador de 46 años le dedicó una mención especial al público de River Plate que agotó todas las entradas del estadio Monumental. “El hincha de River acompaña, acompaña y acompaña. Y si pudiera lo haría aún más masivamente. El equipo responde y hay una identificación. Nos encanta jugar con la gente y con la energía que se transmite. Los jugadores se liberan, hay otra motivación. Es fantástico”.

Marcelo Gallardo se fue conforme del Monumental por el rendimiento de River Plate en el triunfo ante Fortaleza por la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Esta victoria de River Plate fue la primera como local ante equipos brasileños por Copa Libertadores bajo el mando de Marcelo Gallardo. El triunfo destacado y trabajado en el Monumental puso fin a ocho partidos sin lograr la victoria, luego de cuatro empates y cuatro caídas. El primer partido del ciclo Gallardo ante equipos brasileños en el Monumental se produjo el 21 de mayo de 2015, cuando enfrentó a Cruzeiro, por los cuartos de final, luego de haber eliminado a Boca Juniors, recordado por el penoso hecho del gas pimienta. River perdió 1-0 con el gol de Marcos Antonio Da Silva y revirtió la serie con el contundente 3-0 en Belo Horizonte.

El 10 de marzo de 2016 recibió a San Pablo, dirigido entonces por Edgardo Bauza, y empató 1-1. El tercer choque ante un club brasileño se produjo el 23 de mayo de 2018, edición en la cual se consagró campeón ante Boca en Madrid, con el empate sin goles por la fase de grupos. En la ida de semifinales de 2018, el River de Gallardo cayó 1-0 frente a Gremio. El 7 de mayo de 2019 empató con Internacional por 2 a 2 y el 23 de julio enfrentó a Cruzeiro en octavos con la igualdad sin goles, la noche que Matías Suárez marró un penal en la última jugada. Las siguientes fueron derrotas: 1-3 ante Fluminense, el 25 de mayo de 2021 por la fase de grupos; y el 0-1 ante Atlético Mineiro, el 11 de agosto por la ida de los cuartos de final.En total disputó nueve partidos con un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de Télam.