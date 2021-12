Un ex jugador del Atlético de Madrid reveló las cábalas de Diego Simeone: “Nunca había visto nada igual”

El lateral izquierdo recordó su paso por el Atlético de Madrid (Foto: Getty)

Desde su llegada al Atlético de Madrid en 2011, Diego Simeone elevó el nivel del club a nivel nacional y continental. En los últimos años el trabajo dio sus frutos y conquistó títulos importantes como dos títulos de La Liga y la Europa League. Para quienes han tenido la oportunidad de trabajar a su lado, saben que el argentino es bastante intenso en lo que hace y dentro de la personalidad pasional del argentino también incluye algunas cábalas o supersticiones.

El ex lateral izquierdo del Atleti Guilherme Siqueira habló sobre el trabajo del Cholo y recordó que el técnico de 51 años es el que más costumbres tiene con los que trabajó. Para que se hagan una idea, Simeone tiene un ritual antes de los partidos para el club que hay que seguir al pie de la letra. “Es el cuerpo técnico más supersticioso que he visto en la historia del fútbol, nunca había visto nada igual en mi vida. Tenemos todo un protocolo, desde que sales del hotel, desde el autobús, hasta la hora”, arrancó relatando en charla con ESPN Brasil.

Y agregó al respecto: “En el autobús hay que jugar siempre la misma lista de reproducción, en el vestuario también, luego cuando se regresa del calentamiento, Simeone siempre está golpeando una pelota con la mano en el piso y antes de hacer el círculo para decir la oración, le entrega la pelota al capitán, el capitán hace lo mismo y tiene que ser así, no puede cambiar. Me tomó un tiempo asimilar este ritual. Cuando llegué tuve que aprender que puedo y no puedo hacer antes de los partidos”.

El Cholo siempre se caracterizó por su personalidad pasional (Foto: Reuters)

La lista de reproducción del entrenador, a su vez, es bastante variada. Reggaeton, musica española, musica latina aparecen en el menú. Pero si algo sale del guión, el Cholo se vuelve loco. Una vez, el equipo de audio que reproducía la selección de canciones de Simeone se detuvo y el argentino simplemente se volvió loco. “Había de todo tipo de canciones. Un día el parlante se quedó sin batería y Diego se quedó muy enojado, parecía que era 1-0 para el oponente antes de entrar al campo”, explicó.

Finalmente, Siqueira elogió el trabajo de Simeone y dejó claro que, a pesar de las recientes acusaciones que viene recibiendo el argentino en el club español, cree que lo que mantiene al Cholo al frente del equipo durante muchos años no son solo los resultados en la cancha. Si en el futuro su salida realmente ocurre, no será de la manera más sencilla, debido a su importancia.

“Claro que los resultados cuentan mucho para la continuidad del técnico. Pero lógicamente hay una idolatría por todo lo que ha hecho Simeone. Tiene un importante reconocimiento. Pero claro que es algo que se decide temporada a temporada. Sino se logran los resultados, como este año hubo una duda sobre el Cholo por los últimos resultados en la Champions, es cierto que la carga siempre existe. Más aún cuando uno sube el nivel del club. Pero creo que si el Cholo y la continuidad, incluso por el vínculo que tiene dentro del club, es algo muy bien pensado, bien discutido, organizado. No sería simplemente un ‘me quiero ir’ o ‘tú estás fuera’, no existe tal cosa como ambas partes“, agregó sobre la figura del argentino dentro del Atlético de Madrid.

La última liga española quedó en manos del Colchonero (Foto: EFE)

Y concluyó al respecto: “Adquirió un peso dentro del club, donde no sólo nos ceñimos al resultado, sino a la idolatría, a lo que ya ha hecho por el Atlético. Hoy el club pelea en igualdad de condiciones y consigue vender jugadores por millones y millones de euros. Se las arregla para tener la salud financiera para comprar a niveles muy altos, como pueden comprar Barcelona y Real Madrid, gracias al Cholo Simeone“.

SEGUIR LEYENDO: