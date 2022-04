La reflexión de Kylian Mbappé tras la goleada del PSG: indicios sobre su futuro y el “honor” de jugar junto a Messi

La palabra del atacante

Kylian Mbappé ya se transformó en uno de los futbolistas más talentosos de la actualidad y en varias oportunidades tiene actuaciones que lo ubican como la mayor promesa de cara a los próximos años. En un nuevo show del París Saint Germain en el Parque de los Príncipes, el delantero francés se anotó en la planilla con dos goles y tres asistencias en la victoria sobre el Lorient por 5-1 cerrando una participación en todos los tantos del encuentro.

A menos de dos meses para que su contrato con el cuadro de la capital llegue a su fin, la Tortuga admitió que disfruta el día a día en su actual club. “Fue una gran noche para mí. Como digo siempre, mi objetivo es ayudar al equipo. Fue una gran semana con dos goles para la selección de Francia, dos goles también esta noche con tres asistencias. Yo trabajo todos los días para eso. Pero como he dicho antes, vamos a trabajar toda la semana para preparar el partido de Clermont y ganarlo”, admitió en charla con ESPN.

Además, se detuvo a dar precisiones sobre lo que significa conformar el tridente con Messi y Neymar: “Es fácil. Yo he dicho siempre que mi objetivo es jugar junto a grandes jugadores y son dos de los mejores del mundo. Es muy fácil jugar con ellos. Estamos bien, ha sido una gran noche: Leo marca, Ney un doblete y yo también. Hacemos situaciones de gran calidad, de clase mundial. Y vamos a continuar esto de gran forma porque tenemos mucho placer de jugar juntos. Es un honor para mí jugar con los dos”.

Kylian fue la gran figura de la goleada del PSG con participación en los cinco goles (Foto: Reuters)

Mbappé, que viene de brillar en la semana con Francia frente a Sudáfrica, detalló lo que significa para él tener a Messi a su lado. “Con únicamente estar con él, veo todos los días qué puedo hacer para mejorar mi juego. Es un jugador único, tengo la suerte de jugar con él. Es un honor. He dicho siempre que nunca pensé en mi vida que iba a jugar con Messi. Pero hoy me toca eso y soy muy feliz. Aprendo mucho con él. Es único, la calidad, es una leyenda que va a quedar en la historia del fútbol”, declaró el goleador en español.

Como en cada uno de sus partidos, Kylian no pudo eludir la pregunta sobre qué será su futuro frente a los grandes rumores que lo vinculan con una salida al Real Madrid. “Kylian está aquí. También le he dicho a la televisión francesa que no tomé ninguna decisión. Estoy tranquilo. Cuando termine la temporada revisaré bien mi cabeza. Ahora hay que jugar buen fútbol y después veremos lo que va a pasar. Juego con Messi, tengo mucho placer esta temporada. Después vamos a ver”, cerró.

