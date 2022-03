“Tenemos que bajar la cabeza y trabajar mucho”: la bronca de Hamilton tras el GP de Bahréin de Fórmula 1

Lewis Hamilton se lamentó por la falta de competitividad de su Mercedes (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La nueva Fórmula 1 que se vio en Bahréin entregó varias sorpresas y una de ellas es no ver a Lewis Hamilton peleando por el triunfo, ya que Mercedes por ahora no cuenta con un motor al nivel de Ferrari y de Honda, que provee a Red Bull. El Séptuple peleó por el quinto puesto y pudo pescar el podio por los problemas que tuvieron en el final Max Verstappen y su compañero Sergio “Checo” Pérez.

Hamilton clasificó quinto y luego de la largada superó a Pérez, que después recuperó el cuarto puesto y Lewis tuvo que luchar contra Kevin Magnussen (Haas) para intentar mantener el quinto lugar. Pero aparte del impulsor, el W13, el flamante auto de la escudería alemana no tuvo una buena adherencia con sus neumáticos y el inglés lo sufrió.

Esto llevó a una temprana detención en los boxes en la undécima vuelta para cambiar sus gomas blandas (usadas) por compuesto duro. No obstante, Hamilton disparó por radio: “No tengo agarre en estos neumáticos”. El británico empezó a sufrir la carrera y en el giro 28 hizo otra parada en la que perdió tiempo y quedó octavo. Lewis puso otra vez gomas duras e igual su equipo le pidió que no las exigiera demasiado.

Avanzó hasta la quinta posición y tuvo una tercera y última detención en boxes. Nunca le encontró la vuelta a la adherencia de las gomas en el Autódromo Internacional de Sakhir, donde Pirelli llevó los compuestos duros, medios y blandos. Cuando un coche no tiene grip (o adherencia) en el asfalto, se complica su tracción y pierde velocidad. Esto lleva a que un piloto no pueda exigir a su máquina, buscar radio de giros distintos ni pelear por posiciones.

Hamilton estuvo resignado hasta que en las últimas vueltas la carrera se neutralizó para retirar el Alpha Tauri de Pierre Gasly, que tuvo un principio de incendio tras romper el motor Honda. Luego del relanzamiento, Lewis peleó otra vez contra Checo Pérez, que hizo un trompo. Ahí quedó cuarto, pero logró capturar el último escalón del podio luego del abandono de Verstappen por sus fallas en la dirección hidráulica.

El británico terminó tercero detrás de los dos pilotos de Ferrari, el ganador Charles Leclerc y su escolta, Carlos Sainz. Ferrari volvió al triunfo luego de dos años y medio y desde 2004 que no lograba un 1-2 desde el comienzo de una temporada, cuando Michael Schumacher venció en Australia y detrás llegó su compañero, Rubens Barrichello.

Lewis Hamilton penó por la falta de grip y de potencia en el motor Mercedes (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Luego de bajarse de su auto Hamilton habló con el ex piloto de F1, Martin Brundle, que ahora es comentarista y suele entrevistar a los pilotos que suben al podio. “Una gran felicitación a Ferrari. Es muy lindo verlos ganar otra vez. Es un equipo con mucha historia en la F1″, reconoció Lewis.

“Una carrera muy difícil, veníamos sufriendo y es lo mejor que podríamos haber logrado”, asumió. “La gente en la fábrica está trabajando muy duro y sabemos que como equipo somos de los mejores. Tenemos que bajar la cabeza y trabajar mucho. Hay mucho que recorrer”, concluyó.

Mientras que su flamante compañero de equipo, George Russell, resultó cuarto. Ahora Mercedes tiene una semana para intentar cambiar la historia en la segunda fecha que será el próximo domingo en Arabia Saudita, en el circuito callejero de Yeda.

SEGUIR LEYENDO