Izquierdoz le respondió a Riquelme: “Hace 15 años que juego al fútbol, si fuéramos inocentes no estaríamos en Boca”

Boca Juniors venció a Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 1 y marcha tercero en la Zona B de la Copa de La Liga. El Xeneize ganó con un doblete de Sebastián Villa, mientras que Martín Cauteruccio descontó sobre el cierre del juego correspondiente a la segunda fecha del torneo.

Carlos Izquierdoz analizó el encuentro, aunque el eje de consultas también estuvo referido al empate agónico sufrido en el debut ante Colón, el último domingo en la Bombonera. Sobre si estos tres puntos le permitieron recuperar los perdidos ante el Sabalero como local, el defensor no anduvo con vueltas.

“No, esos puntos no los recuperamos más, ya los perdimos, nos quedamos re calientes. Una distracción el otro día nos costó dos puntos, hoy hicimos las cosas bien sobre todo los primeros 35′ y en el segundo tiempo estuvo parejo. Contamos con situaciones claras para definirlo, en el final abusamos del pase corto en zona baja y ellos cuando presionaban nosotros perdíamos la pelota. Ahí surgieron ataques y el gol. En líneas generales se hicieron bien las cosas. Sumamos tres puntos importantes para posicionarnos y seguir creciendo como equipo”, analizó el capitán xeneize.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Izquierdoz, fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, le respondió a Riquelme, quien había calificado al equipo de “inocente” ante Colón por no haber “cerrado” antes el triunfo en la Bombonera. “Hace 15 años que juego al fútbol profesional. Si fuera tan inocente yo o mis compañeros no estaríamos en la primera de Boca”, contestó.

La palabra de Riquelme sobre la “inocencia” del equipo

Y agregó: “Está claro que tuvimos una distracción que no tendría que haber pasado, pero de la forma que lo dijo Román no fue así, no tenemos jugadores inocentes. Hay veces que sí hay que utilizar esa famosa ventaja, hacer tiempo, cortar con foul o provocar faltas. Un poco de eso, pero nada. Jugamos así. El gol fueron por distracciones que no la tendríamos que haber corregido. Si no nos hubiesen hecho ese gol, nadie hubiera dicho nada”.

Otras frases de Izquierdoz:

“El rival crece cuando va perdiendo y sale a arreisgar. Te pone más gente arriba, te obliga a dividir. Hoy había muchísimo viento y cuando dividías la pelota volvía y si no ganas la segunda jugada te cuesta. Eso te lleva a jugar en tu campo”.

“Hay un poco de todo. Tuvimos tres chances clarar para definirlo, no entraron y es así. Después lamentablemente nos hacen el gol, que a nosotros como defensores nos duele porque queríamos terminar con el arco en cero”.

“Obvio que nos falta ser más regulares. El segundo tiempo el otro día nos costó y el rival creció. Hay que trabajarlo. En parte es nuestra culpa y en parte del rival. Hay que laburarlo para tener el dominio los 90 minutos, aunque no es fácil lograr eso en el fútbol argentino, que es muy parejo”.

La palabra de Sebastián Battaglia:

“Hicimos 35′ muy buenos donde marcamos la diferencia y en el segundo tiempo ampliamos. Pudimos terminar más tranquilos, porque tuvimos situaciones, pero me voy muy conforme con lo que hicieron y el esfuerzo, porque tuvimos 2 días menos de descanso que el rival”.

“Hoy tuvo un muy buen rendimiento el Pulpo (Diego González), lo vimos muy bien físicamente y con la pelota. Mañana nos pondremos a pensar en el próximo partido. Son alternativas que tenemos en la mitad de cancha que nos sirven. Todos tienen que estar bien para cuando le toque el momento de jugar”.

“Benedetto y Figal son dos refuerzos importantes. Benedetto es el segundo partido que juega. Irá agarrando ritmo y se sentirá cada vez mejor. Hoy lo hizo de muy buena manera y nos vamos contentos. Ojalá sigan creciendo todos”.

