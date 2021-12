La pregunta que indignó a Marcelo Bielsa tras la derrota ante Arsenal

Tras ser una de las grandes revelaciones en su regreso a la Premier League (quedó a un paso de clasificar a las competencias europeas), el Leeds United de Marcelo Bielsa no encuentra el rumbo en la actual temporada en Inglaterra y deambula por la parte baja de la tabla de posiciones (a cinco de caer en la zona de descenso).

En esta oportunidad cayó por 4 a 1 como local en el Elland Road ante Arsenal, que trepó hasta la cuarta colocación gracias a los tantos de Gabriel Martinelli (en dos oportunidades), Bukayo Saka y Emile Smith Rowe. El brasileño Raphinha, de penal, descontó para los de Yorkshire.

Una vez finalizado el compromiso, el director técnico compadeció ante la prensa, pero hubo una pregunta que indignó al Loco. Al estratega argentino le consultaron su opinión sobre un comentario racista que realizó un simpatizante del Leeds United hacia alguien del banco de suplentes del equipo de Londres.





Antes de escuchar el final de la consulta, Bielsa interrumpió a su traductor: “Es una pregunta... ¿Qué increíble que me haga esta pregunta? ¿Qué puedo contestarle? Por supuesto que estoy en contra de todo acto de discriminación. Es una pregunta que a esta altura... ¿Cómo no voy a estar en contra de la segregación?”.

Vale recordar que hace unos días el ex entrenador de la Selección Argentina y de Chile mantuvo un entredicho con otro periodista luego de perder 7 a 0 ante Manchester City. “¿Crees que hay un entrenador que no puede ser destituido, que es inamovible? ¿Crees que soy tan vanidoso que creo que no me pueden despedir? ¿Crees que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo descartar la inestabilidad? Por supuesto que el trabajo de entrenador no es estable. No tengo nada que me haga inmune a esa característica. Después de perder 7-0 es la situación que tengo que vivir. En todas estas circunstancias, todo lo que puedo hacer es luchar”, manifestó.

Leeds United, luego de 18 presentaciones, aparece en la decimosexta posición, con sólo 16 unidades, producto de sólo tres victorias, siete empates y ocho derrotas. Eliminados de la Copa de la Liga en octubre a manos del Arsenal, ahora ponen todos sus cañones en repuntar en el torneo local. No obstante, su próximo desafío no será para nada sencillo: el domingo 26 de diciembre visitará al Liverpool, único escolta del líder Manchester City.

