Palavecino pegó una violenta patada de expulsión y Gallardo entró a la cancha a calmarlo

* La violenta patada de Palavecino y el gesto de Gallardo

Era un partido que no cambiaba nada para River Plate, que llegó a Tucumán con el título de la Liga Profesional debajo del brazo. El entrenador Marcelo Gallardo, incluso, eligió colocar en cancha contra Atlético una formación con algunos jugadores que no venían sumando tantos minutos en el torneo. Sin embargo, ese contexto no afecto para nada a Agustín Palavecino, que vivió el juego con absoluta tensión como si se tratara de una final.

El ejemplo pudo verse cuando el mediocampista rozó la tarjeta roja a los 18 minutos de la primera parte cuando el marcador le era esquivo al Millonario, que ya caía 1-0 por el tanto de Yonathan Cabral. Pala peleó por la posesión de la bola con Renzo Tesuri y logró que quede dividida, pero apareció Marcelo Ortiz a toda velocidad para adueñarse del esférico.

El ex Platense se tiró con las dos piernas para adelante con violencia y reaccionó increpando a su rival que estaba en el piso reflejando síntomas de dolor. El árbitro Hernán Mastrángelo le mostró la tarjeta amarilla, pero lo más llamativo de toda la situación fue que el propio Gallardo irrumpió en el campo de juego, tomó a su futbolista del rostro y le habló durante algunos segundos con el fin de calmarlo.

El detalle es que el juez debió mostrarle la tarjeta roja porque se arrojó con los dos pies para adelante con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física de su rival.

El Millonario llegaría al empate cuando el reloj marcaba el cuarto de hora del complemento gracias a un verdadero golazo de zurda de Julián Álvarez luego de un preciso pase de larga distancia del propio Palavecino.

El propio Álvarez fue el encargado de dar las entrevistas tras el partido y fue claro sobre la importancia de la continuidad del Muñeco en el banco de suplentes: “Estamos muy contentos, sabemos lo que significa él para el club y para nosotros. Es muy importante seguir con él. Vamos a terminar el año de la mejor manera. Después vendrán las vacaciones y pensar en lo que viene”.

El combinado de Núñez buscará cerrar su 2021 con otra corona: el próximo sábado se enfrentará a Colón –campeón de la Copa de la Liga– por el título “Trofeo de Campeones”. El duelo será desde las 21.10 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

