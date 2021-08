Tacos y fútbol de salón: los golazos del empate entre el Southampton y el Manchester United por la Premier League

La Premier League se caracteriza por su fútbol ofensivo que suele entregar buenos partidos. Uno de ellos fue el encuentro que abrió la jornada de domingo entre el Southampton y el Manchester United, que entregaron un entretenido empate por la segunda fecha. Fue un 1-1 con goles de gran contenido estético.

El United coqueteó con el 0-1 en varias acciones. Un remate poco ortodoxo de Harry Maguire y un posterior rechazo de Mohammed Salisu evitaron el primero. Luego Paul Pogba tuvo otra chance que no pudo aprovechar.

Pero fue el local el que rompió el cero a la media hora cuando Jack Stephens robó la pelota y tocó para Moussa Djenepo que cedió para Adam Armstrong, quien de taco habilitó a Che Adams, cuyo remate se desvió en Fred, que la metió en contra de su valla. Pero la jugada previa del equipo local fue notable.

Con el resultado parcial en contra y sin ideas en lo colectivo, el elenco visitante se vio obligado a recurrir entonces al talento individual. Fue Pogba -otra vez- el que tomó la lanza y marcó la diferencia para los conducidos por Ole Gunnar Solskjær.

El empate del United también fue de alta factura y llegó luego de una combinación al mejor estilo del fútbol de salón. La jugada. Fue de un campo a otro con el equipo visitante que salió jugando y la pelota llegó a hacia la derecha para Bruno Fernandes quien mandó un centro que fue pasado. Pogba capturó la pelota, que primero metió una bicicleta, tocó para Bruno quien de taco asistió a Mason Greenwood que con un zurdazo clavó el empate.

Greenwood exige a De Gea (EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Sin embargo, luego el United se quedó ahí. El guardameta del Southampton, Alex McCarthy apenas tuvo trabajo y solo intervino en un intento de Jadon Sancho. El que tuvo más aprietos fue el otro arquero, David De Gea, que impidió la victoria del equipo local después de desviar un remate de Adam Armstrong.

Fue un encuentro intenso donde Los Diablos Rojos tuvieron un sabor a derrota ya que fueron por su segunda victoria al hilo que les hubiese permitido mantenerse en la cima de la tabla. Ahora quedaron segundos con 4 unidades, a dos de Chelsea y Liverpool. Mientras que el Southampton consiguió su primer punto en dos fechas.

No obstante, el United tuvo un aliciente que fue llegar a 27 partidos seguidos en los que suma de visitante en la Premier League: 17 victorias y 10 empates con los que igualaron el récord del Arsenal, que entre abril de 2003 y septiembre de 2004 encadenaron también 27 choques sin derrotas con los mismos números. No pierden fuera de Old Trafford desde el 17 de febrero de 2020 frente al Liverpool en Anfield (2-0). Son un peligro fuera.

En la próxima fecha el United volverá a jugar de visitante, en este caso contra el Wolverhampton, también el domingo (12.30). Mientras que el sábado, el Southampton se enfrentará al Newcastle (11.00).

