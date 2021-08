Luca Vildoza tuvo su ansiado debut en New York Knicks: así fue su presentación por la Summer League de la NBA

La derrota de los Knicks ante los Raptors de este domingo

Luca Vildoza no tuvo el rendimiento esperado en los New York Knicks, ya que este lunes no logró terminar el partido que su equipo le ganó por 94-86 a Indiana Pacers por la Summer League de la NBA (Liga de Verano). El motivo de su participación parcial fue una molestia en el pie derecho. El domingo en la derrota ante Toronto Raptors tampoco completó el encuentro en su debut.

Luego de su participación con el seleccionado nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el base oriundo de Mar del Plata se integró al conjunto norteamericano, donde en su primera aparición con la franquicia neoyorquina sumó 8 minutos, 3 asistencias y un rebote. Este lunes apenas pudo completar 4 minutos. Aunque sus compañeros se recuperaron de la derrota que habían sufrido el domingo ante Toronto Raptors (79-89 / video), también en el Thomas &Mack Center de la ciudad de Las Vegas.

El ex jugador de Quilmes de Mar del Plata y Baskonia de España sufrió los minutos que permaneció en el rectángulo de juego, cuando recrudeció un traumatismo que ya había experimentado en la competición olímpica. Al momento de su salida de este lunes, Vildoza, de 25 años, llevaba 0 puntos (0-1 en triples), un rebote y un robo de balón.

Luca Vildoza (17) intenta evitar el doble de Matt Morgan (20) en el partido ante los Raptors (Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

El armador Immanuel Quickley, de sólo 22 años, se erigió en la principal vía de ataque de los conducidos por el DT Tom Thibodeau, al colaborar con 32 puntos (7-9 en dobles, 4-12 en triples, 6-6 en libres), 8 asistencias, 2 recuperos y 2 rebotes en 33m., según consignó la página oficial de la NBA. En tanto, en el elenco de Indianápolis se destacó el escolta de origen alemán Duane Washington Jr., con un saldo de 23 unidades (3-4 en dobles, 5-5 en triples, 2-2 en libres), un rebote y un pase gol en los 21 minutos que estuvo en cancha.

La Summer League (Liga de Verano) será una prueba para saber si se activa la segunda parte de su contrato de Vildoza con los Knicks. El acuerdo incluye tres temporadas, pero no están garantizadas. En el mes de septiembre, Tom Thibodeau, el coach de New York que presenció ayer el encuentro en Las Vegas, deberá decidir si lo mantiene en el equipo o toma la opción de descartarlo.

Kemba Walker y Derrick Rose son los dos principales bases del equipo. Immanuel Quickley, que también se encuentra en actividad en la Liga de Verano, es el tercer hombre que surge como competencia para Vildoza.

Si la franquicia neoyorquina descarta el contrato de Vildoza, el argentino ya tiene ofertas de varios equipos de primer nivel en Europa. Uno de ellos es CSKA de Moscú. El poderoso conjunto ruso tiene participación en la Euroliga, el principal torneo mundial más allá de la NBA.

El próximo encuentro de los New York Knicks será ante Los Angeles Lakers, este jueves 11, otra vez en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Allí Luca espera poder sumar la mayor cantidad de minutos posibles y poder ganarse un lugar en la NBA.

SEGUIR LEYENDO: