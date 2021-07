“Me tiró el aductor”: la jugada en la que se lesionó Matías Suárez ante Lanús y generó preocupación en River

No todas fueron flores en la goleada de River Plate contra Lanús por la tercera fecha de la Liga Profesional en la Fortaleza Granate. En el complemento se retiró lesionado Matías Suárez, una de las piezas clave del equipo que conduce Marcelo Gallardo, y que fue una de las figuras mientras estuvo en el campo de juego en la noche del miércoles.

Fue a los 61 minutos del encuentro que el Millonario superó al Granate cuando el atacante cordobés metió un pique y no llegó para poder aprovechar una chance de gol. En ese momento sintió una molestia, tuvo que retirarse y al salir dijo “me tiró el aductor”. Suárez fue reemplazado por el juvenil Julián Álvarez y su baja generó preocupación de cara a lo que viene.

“Sentí una molestia en el aductor, ya me molestó en una jugada anterior. Luego, en la segunda, lo sentí más duro y preferí no arriesgar y por eso pedí salir. Espero que no sea nada, pero si mañana me tengo que hacer estudios, espero que esté bien”, explicó Suárez una vez terminado el partido. La molestia fue en el aductor de la pierna izquierda.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que Lanús tiene mucha intensidad, pero pudimos manejarlo. A veces, cuando se gana, en la semana se trabaja más tranquilo y tenemos un plantel bastante amplio y estamos todos preparados para jugar cada tres días”, subrayó.

Habrá que esperar si a Suárez le hacen los estudios pertinentes para tener certezas de qué pasó con el ex jugador de Belgrano de Córdoba, pero el panorama encendió las alarmas ya que River Plate tiene una seguidilla de partidos durante todo el próximo mes.

Entre los compromisos se incluyen los de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro y el posible Superclásico por la Copa Argentina que sería la semana próxima, el miércoles 4 de agosto (suena como sede el Estadio Único de La Plata).

Sobre ese eventual choque contra Boca, Matías aseguró que “los clásicos siempre tenemos ganas de poder jugarlos, pero tenemos partidos en el campeonato que son importantes para nosotros”.

River Plate sigue con una buena racha donde esta noche plasmó su tercer triunfo consecutivo. El camino se inició el miércoles pasado con el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores (2-0) frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

Luego siguió el domingo con la goleada (4-0) ante Unión de Santa Fe, donde el propio Suárez metió un golazo que abrió el marcador ante el Tatengue. Matías le pegó desde afuera del área y la clavó en un ángulo.

Con el éxito del miércoles por la noche, el conjunto de la banda roja suma nueve goles en tres encuentros y terminó con la valla invicta.

El panorama es favorable para lo que viene, aunque habrá que ver cómo sigue el tema de la molestia que sufrió Suárez, un jugador determinante en el esquema de Napoleón y que en los primeros partidos junto a Braian Romero se mostró muy cómodo y conforman una pareja temible.

SEGUIR LEYENDO