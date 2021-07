Grito y asistencia: Zuculini, la carta de gol menos pensada para River Plate ante Lanús

Estaba cerrado el partido entre Lanús y River por la tercera fecha de la Liga Profesional en la Fortaleza Granate. Pero el encuentro se abrió con dos goles de alta factura del conjunto que dirige Marcelo Gallardo. En ambos fue clave Bruno Zuculini, primero por el tanto que rompió el cero y luego por una gran asistencia para el segundo.

En el primer gol, Franco Armani metió un pelotazo que Matías Suárez recibió en el mediocampo y le ganó a Nicolás Thaller. El cordobés, al llegar al área, volvió a dejar atrás al defensor y mandó el centro que desde la medialuna del área conectó Zuculini con un certero remate que fue inatajable para Lucas Acosta.

En la jugada del segundo gol, tras la recuperación de la pelota en al área millonaria, la recibió Suárez que mandó un pelotazo preciso para Zuculini, cuyo control dentro del área para bajar la pelota fue admirable y se la dio a Nicolás De La Cruz, que de primera definió para poner el 2-0.

Bruno viene con buenas actuaciones y el pasado domingo se lució en la goleada ante Unión de Santa Fe por 4-0 en el Estadio Monumental. Luego del encuentro el volante confesó cómo Gallardo lo convenció Gallardo para que se quedara en River y se convirtiera en pieza clave del nuevo equipo.

“Tuve que hablar dos palabras con el técnico para que me diga que me quede y sigamos trabajando juntos. Duró un minuto la charla con Marcelo, me expresó que me quede, y por suerte hoy ayudando al equipo, que era lo que tanto deseaba; se están dando los resultados”, señaló el volante surgido de Racing.

El domingo aclaró que “en realidad, a partir de mañana me tengo que ganar el puesto de vuelta, porque Marcelo no te lo regala, no le regala nada a nadie. Ya mañana, pensando en el partido del miércoles y en si él me necesita, hacer el esfuerzo”, dijo. Esta noche en el estadio de Lanús demostró con creces por qué el Muñeco le dio su confianza y el mediocampista le retribuye con su buena faena en el campo de juego.

