“La momia”: la fuerte imagen desnudo y lleno de vendajes que publicó Primoz Roglic tras su caída en el Tour de France

En la presente edición del Tour de France, cada jornada tiene su accidente. Los ciclistas han estado protagonizando fuertes caídas, siendo el choque masivo de la etapa 1 el más significativo de todos. Este lunes, en la tercera etapa, el pelotón sufrió tres caídas diferentes momentos y una de ellas fue la que le provocó graves heridas a Primoz Roglic, quien ha mostrado las consecuencias en las redes sociales.

El ciclista esloveno de 31 años sigue en competencia pese al duro golpe que sufrió en el tramo final de la tercera jornada. El líder del equipo Jumbo-Visma se fue al suelo tras engancharse con Sonny Colbrelli y llegó a meta a 1:21 de Tim Merlier, con su traje roto y muchas heridas, principalmente en el hombro y el muslo izquierdo.

Roglic utilizó entonces su cuenta de Instagram para viralizar una imagen donde se va la innumerable cantidad de vendajes que lleva en su cuerpo para proteger los daños que le dejó su aparatoso derrumbe a solamente 9 kilómetros de la meta.

La impactante foto que publicó Primoz Roglic tras su caída en el -Tour de France (Foto: @primozroglic)

“La situación está lejos de ser buena, pero hay que sonreír después de ver todos los buenos deseos y los pensamientos positivos que me habéis mandado. La momia estará en la salida hoy y veremos qué pasa”, bromeó por su aspecto el esloveno.

Pese a tener el cuerpo lleno de vendajes, Roglic tomará la salida en Redon con el objetivo de recortar la distancia que tiene con los principales animadores de la competencia en los 150 kilómetros que hay hasta Fougéres. Por ahora, marcha vigésimo en la general a 1:35 del líder Mathieu Van der Poel, a 1:04 del ecuatoriano Richard Carapaz y a 56 segundos de Pogacar.

Primoz Roglic cruzó la línea de meta con varias heridas en la tercera etapa del Tour de France (REUTERS)

Roglic, quien terminó segundo de la pasada edición del Tour, aseguró en declaraciones que difundió EFE que tuvo una “mala jornada” pero terminó sin nada roto. El doble vencedor de la Vuelta, y uno de los máximos favoritos al título en la presente edición, no va a rendirse fácilmente.

“Por suerte todo está en orden, no tengo nada roto aunque tengo heridas por todo el cuerpo. La jornada no ha sido buena para nosotros, el final ha sido muy estresante. He visto muchos ciclistas en tierra, creo que nadie merece esto, entrenamos muy duro. Mientras me mantenga en la carrera, seguiré peleando”, dijo el ciclista que terminó quemado y golpeado en todo su costado izquierdo.

